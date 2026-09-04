Calciomercato Lazio | Romano conferma Leite: "Contatti in corso"
04.09.2026 21:10 di Daniele Rocca Twitter: @Danielerocca10
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
CALCIOMERCATO LAZIO - Arrivano conferme sul contatto tra la Lazio e Diogo Leite, centrale ex Union Berlino già attenzionato nei mesi scorsi.
Dopo quanto riportato da Alfredo Pedullà, anche Fabrizio Romano negli ultimi minuti ha confermato il sondaggio da parte della società biancoceleste per il difensore portoghese.
A breve sono attese novità. Se non dovesse andare in porto l'affare Diogo Leite, Fabiani dovrebbe comunque cercare un'alternativa tra gli svincolati per completare la batteria di centrali.
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Quanto sarebbe bello scrivere solo di quello che ami? Ho iniziato qui nel 2013 e non ho più smesso. Non mi vergogno di dire che vivo per lei. La Lazio sono io, siamo noi.