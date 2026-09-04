Hautekiet: "La Lazio è un grande club, ma non c'è stato nulla di concreto"

Ibe Hautekiet è stato uno dei difensori seguiti dalla Lazio nell'ultimo mercato estivo. Alla fine però la società biancoceleste ha fatto altre scelte, mettendo prima sotto contratto Doekhi e poi prendendo Sutalo in prestito dall'Ajax. Il centrale è quindi rimasto in Belgio, ma è tornato a parlare dell'interesse del club di Formello ai microfoni di dhnet.be. Di seguito le sue parole.

"Le voci sulla Lazio? Ovviamente ne ho parlato un po' con il mio agente, ma gli ho spiegato di chiamarmi solo in caso di un'offerta concreta. Ma non è stato così. La Lazio è un grande club, avrei ascoltato quello che avevano da dire, ma non si è andati oltre. La mia clausola rescissoria? È una bella cifra, lo Standard Liegi ha fatto un ottimo lavoro. E significa che ho lavorato sodo per meritarmi questo riconoscimento. Ne ho parlato anche con l'allenatore, perché è venuto da me quando la notizia è trapelata dalla stampa. Abbiamo un buon rapporto e sono stato sincero con lui".