Lazio | Frattesi, l'agente: "Ha fatto una scelta coraggiosa, si è rimesso in gioco"

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RASSEGNA STAMPA - Nell'intervista rilasciata ai taccuini di Tuttosport, il procuratore Giuseppe Riso ha parlato dei movimenti di quest'estate dei suoi assistiti. Tra questi c'è anche Davide Frattesi, passato dall'Inter alla Lazio. Di seguito le sue parole sull'operazione.

"Frattesi e Pinamonti alla Lazio? È stato un momento importante per entrambi. Davide aveva bisogno di sentirsi al centro di un progetto e di ritrovare quelle sensazioni che magari negli ultimi tempi gli erano mancate. Ha fatto una scelta coraggiosa: rinunciare alla certezza di giocare per vincere i trofei per rimettersi in gioco come calciatore, cosa che per lui, in questo momento vale di più. Per Andrea il discorso è simile, voleva una sfida difficile, nella quale giocare un ruolo da protagonista. Un'esigenza altrettanto chiara: essere e sentirsi importante".