Lazio, Pellegrini e Patric potranno rientrare in lista: la norma
RASSEGNA STAMPA - Fuori dalla lista ma con possibilità di rientrarci. Difficili da stabilire oggi quelle di Patric, tutt’altro che scontate quelle di Pellegrini. I posti lasciati liberi dalla Lazio sono tre, oltre a quello riservato a calciatori cresciuti nel vivaio biancoceleste, ma non è scontato vengano occupati.
La Lazio al momento osserva il mercato degli svincolati senza alcuna fretta né certezza di intervento e allo stesso tempo non dà garanzie a Pellegrini, tagliato per scelta del club in modo evidentemente punitivo. In ogni caso il terzino, al pari di Patric e di un eventuale acquisto dagli svincolati, potrà rientrare in lista in ogni momento.
Come vi avevamo spiegato e come riporta oggi il Messaggero, infatti, la norma prevede la possibilità di reintegrare calciatori tesserati in ogni momento. Nello specifico, spiega il quotidiano, la possibilità è dovuta dalla modifica del regolamento Figc dello scorso 26 maggio (comma 5).