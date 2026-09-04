Lazio, Pellegrini e Patric potranno rientrare in lista: la norma

04.09.2026 09:45 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio, Pellegrini e Patric potranno rientrare in lista: la norma

RASSEGNA STAMPA - Fuori dalla lista ma con possibilità di rientrarci. Difficili da stabilire oggi quelle di Patric, tutt’altro che scontate quelle di Pellegrini. I posti lasciati liberi dalla Lazio sono tre, oltre a quello riservato a calciatori cresciuti nel vivaio biancoceleste, ma non è scontato vengano occupati.

La Lazio al momento osserva il mercato degli svincolati senza alcuna fretta né certezza di intervento e allo stesso tempo non dà garanzie a Pellegrini, tagliato per scelta del club in modo evidentemente punitivo. In ogni caso il terzino, al pari di Patric e di un eventuale acquisto dagli svincolati, potrà rientrare in lista in ogni momento.

Come vi avevamo spiegato e come riporta oggi il Messaggero, infatti, la norma prevede la possibilità di reintegrare calciatori tesserati in ogni momento. Nello specifico, spiega il quotidiano, la possibilità è dovuta dalla modifica del regolamento Figc dello scorso 26 maggio (comma 5).

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.