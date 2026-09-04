Lazio, le ultime uscite sistemano il costo del lavoro allargato?
04.09.2026 09:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Due uscite sul gong o quasi in casa Lazio. Non solo quella di Samuel Gigot, che ha rescisso il suo contratto con i biancocelesti, ma anche quella di Alessio Romagnoli passato all’Al-Sadd.
Sorridono allora le casse del club per un risparmio che potrebbe rivelarsi decisivo in vista della prossima fotografia necessaria a valutare il costo del lavoro allargato in vista del prossimo mercato.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, per la Lazio il taglio del monte-ingaggi arrivato dagli addii di Romagnoli e Gigot dovrebbe rivelarsi decisivo per evitare un peggioramento del costo del lavoro allargato e quindi il blocco del mercato a gennaio.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.