Lazio, Sutalo: "Sono qui per migliorarmi. Questa è una grande opportunità"

FORMELLO - Giornata importante nel centro sportivo di Formello dove, in sala stampa, andranno in scena le presentazioni dei nuovi acquisti. Tra queste anche quella di Josip Sutalo, difensore centrale trasferitosi in prestito con diritto di riscatto dall'Ajax.

Parla Fabiani: "Benvenuto al giocatore. Lo lascio alle domande dei giornalisti, immagino che ci siano tante curiosità anche su alcuni dati fisici che hai. Ho letto che c'è qualche problematica, quindi si può chiedere direttamente a lui".

Sutalo si presenta: "Grazie a tutti per essere venuti. Sono felice di essere qui e non vedo l'ora di giocare la mia prima partita".

Gli infortuni sono tutti traumatici. Sei pronto per giocare a Udine?

"Dopo la Coppa del Mondo ho avuto 3 settimane di vacanza. Ho saltato una parte della preseason anche per colpa del polpaccio. Ora mi sento bene e sono pronto".

Perché hai scelto la Serie A? Che impegno sarà sostituire Gila e Romagnoli?

"Ho deciso di venire perché è una campionato speciale per i difensori, molto tattico e le difese sono organizzate. I difensori possono crescere bene. La Lazio mi voleva e credevo fosse una buona opportunità per dimostrare quanto valgo".

Come ti troverai con il gioco Gattuso?

"L'intensità richiesta mi ha portato a prendere un po' di tempo per prepararmi, ma ora sono pronto. So cosa l'allenatore vuole da me e gioco come mi chiede lui. Doekhi e Provstgaard sono buoni giocatori e ci sarà una bella competizione".

Cosa ti aspetti da questa esperienza?

"La Lazio è un grande club, lo si vede anche da fuori. E da dentro ne ho avuto conferma. C'è una mentalità da grandi professionisti".

Hai parlato con Taylor? Il precedente in Europa ti ha spinto ad accettare?

"Non ricordo la partita contro la Lazio di due anni fa, solo che ho perso. La mia decisione non nasce da quella partita, ma ho pensato che in questo momento fosse un grande opportunità. La Lazio ha insistito molto. Ho parlato con Taylor mi ha detto solo cose positive".

L'Ajax vive un periodo meno florido e ora arrivi in una Lazio che deve rilanciarsi. Ti senti pronto per giocare da subito?

"Nell'Ajax c'era molta pressione, è stato un periodo difficile, ci si aspetta che si arrivi senza prima. Ho imparato molto da quell'esperienza. Sono concentrato sul campo e sulla squadra".

Qual è il tuo obiettivo?

"Voglio migliorare tanto. La Serie A è utile per i difensori. Abbiamo iniziato bene la stagione".

Che esperienza puoi portare a questo gruppo?

"Il Mondiale è un'esperienza speciale. Mi sono confrontato con grandi squadre e grandi giocatori".

Quali caratteristiche ti porti dal calcio olandese che saranno utili?

"Nell'Ajax giocavamo molto con il pallone. Costruivamo da dietro e vorrei portare questa caratteristiche. L'epserienza in olandq mi ha portato a vivere situazioni difficili e voglio portarle con me".

Com'è ritrovare Taylor? Stai trovando difficoltà ambientali?

"Sono molto felice che Kenneth sia qui. Mi ha aiutato a inserirmi e mi aiuterà anche sul campo".