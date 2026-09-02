FORMELLO - Lazio, si riparte: Gudmundsson al primo giorno con Gattuso

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Il primo giorno di lavoro settimanale, il primo in biancoceleste per Gudmundsson. L'islandese ha raggiunto ieri Formello e stamattina ha rotto il ghiaccio in campo con i nuovi compagni. Tanti giovani della Primavera aggregati. La ripresa delle sedute è scattata dopo i due giorni di riposo concessi da Gattuso. Allenamenti programmati di mattina fino alla rifinitura di domenica che precederà la partenza per Udine.

Si fanno i conti con le assenze certificate. A centrocampo si è aggiunto lo stop di Rovella a quelli di Cataldi (ancora alle prese con il protocollo riabilitativo per l'operazione a causa della pubalgia) e Dele-Bashiru, finito ko a Bologna per una lesione muscolare così come Marusic. Tutti forfait scontati per lunedì sera. Rovella ha riportato una lesione al polpaccio, tornerà dopo la sosta, il 10 ottobre la Lazio affronterà il Monza all'Olimpico. Out, quindi, per le tre gare contro Udinese, Milan e Venezia.

Sempre ai box Patric, ora fuori anche dalla lista per il campionato. Esclusi lo spagnolo e Pellegrini, terzo terzino a sinistra sulla carta. A centrocampo Belahyane sarà riproposto tra Frattesi e Taylor, non ci sono altre opzioni a parte Przyborek, Farcomeni e Galassi, tutti baby alle spalle dei tre pronosticati titolari. Davanti ballottaggio a destra tra Isaksen e Cancellieri, dipende solo dalle condizioni del danese. Al centro, con Dia ceduto al Rennes, spazio a Pinamonti.