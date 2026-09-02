Lazio, Cardone: "Lotito avrebbe voluto Icardi. Mercato? Senza Romagnoli..."
Ai microfoni di Radiosei, nel consueto appuntamento, il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha fatto il punto all'indomani della chiusura del mercato estivo: “Al momento il mio voto al mercato è 7, ma se va via Romagnoli rimani con tre centrali più Marusic adattato e così il voto generale scenderebbe almeno di mezzo punto. Non di più perché dobbiamo fidarci di Gattuso".
"Gattuso ha bisogno di Cancellieri, anche se il titolare è Isaksen, perché è un giocatore di gamba e qualche garanzia la dà pure dietro. Gudmundsson? Fabiani ha deciso di prenderlo, viste le condizioni economiche vantaggiose. Prendendo lui, il centravanti di riserva è Noslin, mentre sulla destra a Gattuso vanno bene Isaksen e Cancellieri".
"Il preferito di Gattuso come centravanti era Harder, ma la Lazio non è riuscita a prenderlo per i costi. Lotito avrebbe voluto Icardi, ma il calciatore non ha dato l’apertura finale; comunque l’attaccante non ha ancora trovato squadra quindi vedremo, ma penso che l’idea della Lazio sia quella di rimanere così. Vediamo Pinamonti, questa per lui rappresenta l’occasione della vita, è molto motivato”.
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