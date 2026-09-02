Lazio, Cardone: "Lotito avrebbe voluto Icardi. Mercato? Senza Romagnoli..."

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Ai microfoni di Radiosei, nel consueto appuntamento, il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha fatto il punto all'indomani della chiusura del mercato estivo: “Al momento il mio voto al mercato è 7, ma se va via Romagnoli rimani con tre centrali più Marusic adattato e così il voto generale scenderebbe almeno di mezzo punto. Non di più perché dobbiamo fidarci di Gattuso".

"Gattuso ha bisogno di Cancellieri, anche se il titolare è Isaksen, perché è un giocatore di gamba e qualche garanzia la dà pure dietro. Gudmundsson? Fabiani ha deciso di prenderlo, viste le condizioni economiche vantaggiose. Prendendo lui, il centravanti di riserva è Noslin, mentre sulla destra a Gattuso vanno bene Isaksen e Cancellieri".

"Il preferito di Gattuso come centravanti era Harder, ma la Lazio non è riuscita a prenderlo per i costi. Lotito avrebbe voluto Icardi, ma il calciatore non ha dato l’apertura finale; comunque l’attaccante non ha ancora trovato squadra quindi vedremo, ma penso che l’idea della Lazio sia quella di rimanere così. Vediamo Pinamonti, questa per lui rappresenta l’occasione della vita, è molto motivato”.

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