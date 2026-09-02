Paganini sicuro: "Mercato? Lazio da top cinque. Mi ha sorpreso per..."

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© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Paolo Paganini ha espresso il suo pensiero sul mercato delle squadre di Serie A, citando soprattutto il lavoro fatto dalla Lazio durante l'estate. Di seguito le sue parole: "Il mercato più sorprendente? Per me è la Lazio per tante ragioni, considerato anche che potrebbe piazzare il colpo Icardi. Poi metto anche il Como, che ha messo quaranta milioni sull'unghia per Kean. Nel mercato conta la forza economica e loro ce l'hanno. La top 5 del mercato? Prima l'Inter, secondo il Como, terza l'Atalanta, quarta la Lazio e quinta la Roma".