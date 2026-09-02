Lazio, quanto guadagnerà Gudmundsson: i dettagli sullo stipendio
CALCIOMERCATO LAZIO - Albert Gumdundsson si è trasferito alla Lazio in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina. Per l'islandese l'avventura in biancoceleste sarà l'occasione per ritrovarsi dopo due anni di smarrimento in Toscana.
Questa stagione sarà un test importante, in cui da Formello lo seguiranno e valuteranno per capire se riscattarlo al termine della stagione o se, invece, rimandarlo a Firenze. La società biancoceleste dovrà fare un'analisi attenta. Gudmundsson, infatti, costerà 10 milioni di euro per l'acquisizione definitiva del cartellino, al quale si aggiungerà uno stipendio da big della rosa.
LO STIPENDIO - Secondo quanto riporta il Messaggero, l'islandese ha sottoscritto un contratto da 2,2 milioni di euro fino al termine del prestito. In caso di riscatto gli anni diventeranno 4, con Gudmundsson che potrebbe restare in biancoceleste fino a 33 anni. Un dettaglio che inevitabilmente influirà sulla scelta della dirigenza che, prima di riscattarlo, dovrà essere realmente convinta di volerlo tenere. Starà al giocatore togliere ogni dubbio.