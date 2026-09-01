UFFICIALE - Lazio, Dia è un nuovo giocatore del Rennes: il comunicato
01.09.2026 21:07 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha annunciato l'addio di Boulaye Dia, passato al Rennes. Di seguito la nota: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con obbligo di acquisto al verificarsi di determinate condizioni sportive il calciatore Boulaye Dia a favore del club francese Stade Rennais F.C.".
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.