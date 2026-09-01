Ex Lazio | Sardo è pronto a lasciare il Milan: ecco dove giocherà
01.09.2026 19:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nuova avventura per Jacopo Sardo. L'ex calciatore della Lazio saluterà il Milan nelle ultime ore di mercato: come riportato da Alfredo Pedullà, infatti, il classe 2005 andrà al Pescara. Dalle giovanili di un club di A, quindi, il talento 21enne scenderà fino in Serie C, dopo la retrocessione dell'anno scorso del club biancoceleste.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.