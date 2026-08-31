Lazio, tifosi Reggina mandano un messaggio a Lotito: “No multiproprietà” - FOTO
31.08.2026 13:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
È tornato a Cortina dopo la tappa a Reggio Calabria Claudio Lotito. Ma il messaggio che arriva dalla Calabria è chiaro nei confronti del presidente della Lazio e della Reggina.
Durante la gara di Coppa Italia vinta 7-0 dalla Reggina contro il PraiaTortora, infatti, dalla Curva Sud dei tifosi reggini è stato esposto uno striscione che non lascia dubbi nei confronti di Lotito e del suo impegno anche con la Lazio.
“La nostra fede non si discute, chi vuole investire nella nostra città lo faccia con responsabilità” il messaggio dei tifosi della Reggina a Lotito. Quindi il riferimento neanche troppo velato alla Lazio: “Sappia che questa curva è contro la multiproprietà. Questa gente merita di sognare".
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.