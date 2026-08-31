WOMEN | La Lazio ‘perde’ Sciabica: convocata dall’Italia U20 per il Mondiale

Saluta oggi Formello Manuela Sciabica, arrivata alla Lazio Women in questa estate ma destinata ora a un breve addio. I colori biancocelesti diventeranno presto quelli azzurri della Nazionale: la calciatrice è stata infatti convocata dall’Italia Under 20 per i Mondiali di categoria. Sciabica fa infatti parte del gruppo delle ventuno convocate dal CT Nicola Matteucci per il Mondiale U20 previsto in Polonia, a cui l’Italia parteciperà nel girone con Giappone, Nuova Zelanda e Stati Uniti. La calciatrice della Lazio Women e le compagne si ritroveranno oggi, 31 agosto, nella Capitale e partiranno poi verso la Polonia mercoledì 2 settembre.

L’esordio è previsto a Lodz, dove Sciabica e compagne giocheranno tutte le gare del girone, per domenica 6 settembre alle ore 18 contro gli Stati Uniti. Le altre due gare si giocheranno invece alle ore 15: contro la Nuova Zelanda mercoledì 9 settembre, mentre sabato 12 settembre sarà il momento della sfida con il Giappone. Le prime due classificate di ogni girone più le quattro migliori terze accederanno alla fase a eliminazione diretta che si aprirà con gli ottavi di finale. Di seguito tutte le convocate.

Portieri: Elena Belli (Inter), Erica Di Nallo (Vicenza), Lavinia Tornaghi (Milan);

Difensori: Martina Bressan (Inter), Martina Cocino (Aarau), Lidia Consolini (Inter), Azzurra Gallo (Tolosa), Emma Lombardi (Fiorentina), Martina Tosello (Cesena), Caterina Venturelli (Sassuolo);

Centrocampiste: Giada Catena (Res Donna Roma), Maya Cherubini (Fiorentina), Paola Fadda (Sassuolo), Gabriella Langella (Napoli Women), Sofia Testa (Ternana Women), Marta Zamboni (Como Women);

Attaccanti: Karen Appiah (Cesena), Giulia Galli (Roma), Giada Pellegrino Cimò (Roma), Manuela Sciabica (Lazio), Rosanna Ventriglia (Ternana Women).