Lazio, Abodi sulla protesta dei tifosi: "Senza di loro..."

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Il Ministro dello Sport Andrea Abodi, a margine della presentazione della Viterbo Half Marathon, ha parlato dell'assensa dei tifosi della Lazio - squadra di cui è tifoso - dallo Stadio Olimpico per protesta nei confronti della società.

"È del tutto evidente che il calcio senza i tifosi non può esistere e quando i tifosi fanno un passo indietro, anche dolorosamente, è un indicatore di malessere che de deve essere analizzato, deve essere compreso e credo che debba essere anche un po' rispettato".