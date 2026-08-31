Lazio, Abodi sulla protesta dei tifosi: "Senza di loro..."
31.08.2026 13:05 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Il Ministro dello Sport Andrea Abodi, a margine della presentazione della Viterbo Half Marathon, ha parlato dell'assensa dei tifosi della Lazio - squadra di cui è tifoso - dallo Stadio Olimpico per protesta nei confronti della società.
"È del tutto evidente che il calcio senza i tifosi non può esistere e quando i tifosi fanno un passo indietro, anche dolorosamente, è un indicatore di malessere che de deve essere analizzato, deve essere compreso e credo che debba essere anche un po' rispettato".
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.