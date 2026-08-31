Calciomercato Lazio | Gud, Begraoui o Hutchinson: il punto sull'attacco
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Focus sull'attaco. In queste ultime ore, prima che si concluda il mercato, la Lazio è concentrata sulla definizione del reparto offensivo.
Vi abbiamo raccontato della situazione di Boulaye Dia, su cui è forte il Rennes. Il senegalese spinge per un ritorno in Ligue 1. Qualora dovesse partire, vanno monitorate con attenzione tre piste in particolare.
Come riporta Il Messaggero, sono tre i nomi in cima alla lista: su tutti, va seguita con attenzione la situazione di Albert Gudmundsonn, profilo che alla Lazio piace ma su cui, come vi abbiamo raccontato, al momento si registra una fase di stallo; il secondo nome è Yanis Begraoui, centravanti dell'Estoril; infine, c'è anche il baby Hutchinson, diciottenne del Leicester.