Lazio, Pinamonti a Dazn: "Sensazioni bellissime. Ecco cosa pretende il mister"

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Andrea Pinamonti, fresco d'esordio con l'aquila sul petto, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Lazio - Genoa, gara vinta dai biancocelesti per 1-0. Di seguito le sue parole:

"Sensazioni bellissime, aspettavo di entrare per aiutare i compagni, ringrazio il mister per l'opportunità nonostante sia arrivato da pochi giorni. Ho dato tutto, anche se mancavano pochi minuti. Siamo contentissimi dei tre punti. Il mister pretende tanto, lavora sull'aggressività e non far respirare gli avversari, non dovevamo abbassarci".