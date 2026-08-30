Lazio | Gattuso a Dazn: "Ratkov è andato via. Tavares? Così è da Real Madrid"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo le voci dei protagonisti in campo - Tavares e Frattesi - è arrivata anche l'analisi di Gattuso al termine della sfida vinta dalla Lazio contro il Genoa all'Olimpico. Ecco allora le parole del tecnco biancoceleste:

"Bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Hanno sudato veramente per portare questa vittoria a casa. Io ho sudato perché faceva caldissimo (ride, ndr). Tavares non lo scopro io, è un giocatore forte, che ha motore, può benissimo giocare nel Real Madrid per le qualità che ha. Speriamo di averlo sempre integro, sano. Anche Romano (Floriani, ndr) ha voglia di imparare, è un ragazzo giovane, è entrato bene anche la scorsa settimana a Bologna. Tutta la squadra ha fatto una bellissima partita, anche Lazzari. Veramente, davvero tutti".

"Rovella? Domani riposa, popodomani farà la risonanza, vedremo se sarà polpaccio o tendine. Dispiace perdere giocatori, però fa parte del nostro lavoro. Vedremo mercoledì chi sarà dentro e chi fuori".

"Mercato? Vediamo le uscite. Ratkov è andato via. Vediamo cosa succederà. Io spero, e lo spero profondamente, di rimanere così. La cosa che mi dà più fastidio è che magari lavori con gli stessi per 40-50 giorni, poi magari arrivano giocatori nuovi e bisogna ricominciare da capo, con i principi e tutto".