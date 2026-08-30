Lazio, due su due per Frattesi: come lui solo Zarate e Floccari
30.08.2026 21:20 di Simone Locusta
Davide Frattesi è già nella storia della Lazio. Inizio di stagione scoppiettante per l'ex centrocampista dell'Inter che si sta dimostrando determinante e decisivo fin da subito.
Dopo aver siglato il gol vittoria contro il Bologna all'esordio, è riuscito a fare il bis anche alla seconda di campionato all'Olimpico sbloccando il match contro il Genoa.
Frattesi timbra così nelle sue prime due apparizioni in campionato, cosa che era riuscita solo a Mauro Zarate nel 2008 e Sergio Floccari nel 2010 negli ultimi 20 anni.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.