Genoa, De Rossi a Dazn: "Lazio squadra che gioca. Sull'atmosfera..."

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Daniele De Rossi, allenatore del Genoa ed ex capitano della Roma, ha parlato ai microfoni di Dazn per presentare la sfida contro la Lazio. Di seguito le sue parole:

"L'Olimpico è casa mia, non mi fa più effetto ormai. Lazio squadra che gioca, ha individualità forti, più di quello che si possa pensare sulla carta. Con Rino li ho visti giocare bene, l'atmosfera è un altro discorso. Gattuso? Avremo poco tempo di parlare, penso ci abbracceremo forte".