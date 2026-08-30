Lazio - Genoa, gol di Frattesi e assist di Tavares: da quanto non accadeva
30.08.2026 21:16 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Segna ancora Davide Frattesi che, dopo la rete messa a segno contro il Bologna, fa centro anche nel match dell’Olimpico contro il Genoa. Merito anche dell’assist servito da Nuno Tavares che è tornato a far un passaggio vincente dopo più di una stagione.
L’ultimo assist del portoghese in Serie A risale infatti al 31 ottobre 2024 nella sfida contro Como.
Successivamente Tavares aveva poi collezionato un assist in Europa League, contro la Real Sociedad, e uno in Coppa Italia contro il Milan nella passata stagione.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide