WOMEN | Lazio - Parma, le formazioni ufficiali: un cambio per Grasssadonia
Tutto pronto al Fersini per la gara tra Lazio Women e Parma, in programma alle ore 18:00. Proprio in vista del match sono stati resi noti i due undici scelti dai due allenatori. Di seguito le formazioni ufficiali.
LAZIO (3-5-2): Freeman, Zannini, Connolly, Fördős; Visentin, Castiello, Martin, Goldoni, Zanoli; Le Mouël, Camacho. A disp.: Cetinja, Gregori, Roddar, Masu, Portales, Longobardi, Sciabica, Monnecchi, Mancini, Frenquellucci. All.: Gianluca Grassadonia.
PARMA: Ceasar; Jorde, Merlo, Distefano, Dominguez, Szymaszek, Cavallin, Ambrosi, Ekic, Uffren, Bowie. A disp.: Copetti, Fierro, Soares Martins, Sharts, Rabot, Pondini, Minuscoli, Zappettini, Gueguen, Milani, Christensen, Musumeci. All.: Giovanni Valente.
Serie A Women's Cup | 2ª giornata, girone A
Domenica 30 agosto 2026, ore 18:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
Arbitro: Simone Palmieri (sez. Avellino)
Assistenti: Vito Mattia Losapio - Gabriele Elisino
IV Ufficiale: Andrea Prencipe