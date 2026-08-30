Calciomercato Lazio | Harder, niente Siviglia: giocherà in Francia

30.08.2026 13:10 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Harder, niente Siviglia: giocherà in Francia

Sfuma definitivamente la pista Conrad Harder. Il centravanti danese era finito nel mirino della Lazio, vicina alla cessione di Ratkov al Levante. Ma il 2005 del Lipsia non arriverà in Italia: passerà invece allo Strasburgo in Ligue 1. Come riportato da Footmercato, infatti, si trasferirà in Francia sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Negli ultimi giorni Harder è stato a un passo dal Siviglia, che si era interessato pure a Ratkov. Alla fine però non giocherà in Liga.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.