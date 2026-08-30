WOMEN | Lazio, Pinzani chiude un altro acquisto e non solo: i dettagli
30.08.2026 12:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Lo aveva preannunciato Gianluca Grassadonia intervenendo anche ai nostri microfoni in zona mista dopo la vittoria con la Napoli Women: il mercato della Lazio Women non era ancora chiuso.
La conferma arriva dalle colonne dell’edizione odierna de Il Tempo, che svela come nelle prossime ore la Lazio Women ufficializzerà un nuovo acquisto per il reparto offensivo della squadra di Grassadonia. Ma non solo.
Sempre secondo il quotidiano infatti non sono da escludere ulteriori sorprese prima della fine del mercato per la Lazio Women. In particolare il ds Pinzani starebbe provando a chiudere anche per l’arrivo di un altro difensore.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.