Calciomercato Lazio | Da Genova: “Robinho Jr non esclude Cancellieri”. I dettagli

RASSEGNA STAMPA - Ha chiuso per l’arrivo di Robinho Jr in Liguria il Genoa, ma nonostante l’arrivo del figlio d’arte non è detto che debba saltare la trattativa con la Lazio per Cancellieri.

Lo riporta oggi Il Secolo XIX, che spiega come la trattativa tra Genoa e Cancellieri sia da considerare ancora in piedi e che se ne riparlerà dopo la gara con la Lazio in programma questa sera allo stadio Olimpico.

Nello specifico, spiega il quotidiano, tra Lazio e Genoa ci sarebbe un accordo di massima per la cessione di Cancellieri, che però non ha ancora dato l’ok al trasferimento.