Calciomercato Lazio | Da Genova: “Robinho Jr non esclude Cancellieri”. I dettagli
30.08.2026 12:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Ha chiuso per l’arrivo di Robinho Jr in Liguria il Genoa, ma nonostante l’arrivo del figlio d’arte non è detto che debba saltare la trattativa con la Lazio per Cancellieri.
Lo riporta oggi Il Secolo XIX, che spiega come la trattativa tra Genoa e Cancellieri sia da considerare ancora in piedi e che se ne riparlerà dopo la gara con la Lazio in programma questa sera allo stadio Olimpico.
Nello specifico, spiega il quotidiano, tra Lazio e Genoa ci sarebbe un accordo di massima per la cessione di Cancellieri, che però non ha ancora dato l’ok al trasferimento.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.