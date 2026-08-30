La Lazio cerca il bis: da quanto mancano due successi a inizio campionato
30.08.2026 10:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Dopo la vittoria sul campo del Bologna la Lazio giocherà questa sera la prima gara di campionato allo stadio Olimpico della stagione.
I biancocelesti sfideranno il Genoa andando a caccia di una vittoria che, come riporta l’edizione odierna del Messaggero, permetterebbe di aggiornare una statistica ferma da diversi anni.
L’ultima volta in cui la Lazio ha vinto le prime due giornate di campionato risale infatti alla stagione 2021/22, quando i biancocelesti allora guidati da Sarri superarono l’Empoli in trasferta alla prima e lo Spezia in casa alla seconda giornata.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.