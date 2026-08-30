Lazio, contro il Genoa ancora Olimpico deserto: il dato
30.08.2026 11:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Mentre la Lazio riapre la campagna abbonamenti l’Olimpico continuerà a essere deserto anche in occasione della gara contro il Genoa. Sette mesi dopo la sfida con i rossoblu, che aveva dato il via alla manifestazione della tifoseria, saranno massimo 8000 i presenti attesi.
Al conto partecipano i circa 4000 abbonati al termine della prima fase di campagna in casa Lazio più coloro in possesso di un biglietto per la gara contro il Genoa dell’Olimpico.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, “almeno secondo le stime più ottimistiche provenienti dal botteghino” sarebbero altri 4000 i tagliandi staccati tra biglietti acquistati e omaggi.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.