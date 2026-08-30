Ex Lazio | Nuova avventura per il Tata Gonzalez: ecco dove
30.08.2026 12:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Si prepara a una nuova avventura in panchina il Tata Gonzalez. L’ex calciatore della Lazio dopo aver appeso gli scarpini al chiodo alla fine della stagione 2022/23 è pronto a un nuovo step nella sua carriera. Dopo alcuni ruoli dirigenziali in diversi club e qualche ruolo in TV da commentatore l’ex biancoceleste, come comunicato dalla federazione dell’Uruguay, svolgerà il ruolo di collaboratore tecnico nella selezione Under 15 della Celeste.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.