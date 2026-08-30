Lazio, Lotito continua a sfidare: porte aperte a Formello ma lui è a Reggio Calabria

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

Continua ad allargarsi la frattura tra il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e i tifosi biancocelesti. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, mentre in settimana si aprivano i cancelli di Formello per far assistere circa mille tifosi all'allenamento della squadra, Lotito era impegnato a Reggio Calabria per la presentazione ufficiale della nuova stagione della Reggina.

Il presidente ha infiammato d'entusiasmo il pubblico calabrese, con i soliti proclami già noti ai tifosi laziali, che invece hanno reagito infastiditi alle sue parole. Lotito, infatti, ci ha tenuto a sottolineare che nella Capitale ha raggiunto grandi risultati ed è attaccato perche "ci stanno logiche a prescindere", mentre a Reggio "non c'è questo pensiero strumentale, ma il rispetto per quello che fai".

Un paragone che ha irritato non poco e che ha contribuito ad alimentare una spaccatura irreversibile che sta devastando l'ambiente Lazio, e che al posto di essere rimarginata, continua progressivamente e pericolosamente ad aumentare.