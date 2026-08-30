Lazio, occhi in Olanda: un giocatore nel mirino se parte Cancellieri
30.08.2026 09:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Saranno ore decisive per il futuro di Matteo Cancellieri, considerato come partente da parte della Lazio vista anche la scadenza il prossimo 30 giugno. In caso di addio servirebbe un nuovo innesto alla rosa di Gattuso e, in questo senso, ci sarebbe già qualche nome in lista.
Su tutti, riporta il Messaggero, quello di Esmir Bajraktarevic. Il classe 2005 del PSV piace alla Lazio che lo ha individuato come possibile sostituto di Cancellieri e che attende sviluppi su quel fronte per tentare l’affondo.
Bajraktarevic ha però diversi estimatori: oltre alla Lazio sul giovane classe 2005 va registrato infatti anche l’interesse dell’Eintracht Francoforte in Germania.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.