Calciomercato Lazio | Zebic piace ma c’è un grande ostacolo: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Aspetta di conoscere il proprio destino Alessio Romagnoli e lo aspetta anche la Lazio. I biancocelesti saranno costretti a tornare sul mercato se dovesse uscire il centrale e, in questo senso, hanno già individuato il potenziale sostituto.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero infatti Fabiani monitora da vicino Marko Zebic, 19enne della Dinamo Zagabria. Nonostante la fumata nera per Sergi Dominguez il rapporto tra i croati e la Lazio è ancora solido e, in questo caso, la richiesta è molto più abbordabile attestandosi sui 2,5 milioni di euro.

C’è però un ostacolo potenziale per la Lazio: su Zebic va registrato anche l’interesse della Premier League che sembra pronta a fare sul serio. Non un dettaglio con cui dover fare i conti per i biancocelesti nella corsa al potenziale sostituto di Romagnoli.