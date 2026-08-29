Calciomercato Lazio | Zhegrova verso l'Arabia Saudita? Le ultime

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CALCIOMERCATO LAZIO - Si decide il futuro di Edon Zhegrova. L'esterno kosovaro può lasciare la Juventus proprio negli ultimi giorni di mercato: di recente è stato accostato alla Lazio, che sta lavorando per la cessione di Cancellieri (richiesto dal Genoa). Ma sembra che la sua carriera continuerà altrove, non in Italia.

Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, l'ex Lille sarebbe finito nel mirino dell'Al Ittihad. E lui stesso avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita. Intano non è stato convocato da Spalletti per la gara contro il Parma a causa di un affaticamento: tutto fa pensare a un addio imminente al club bianconero.