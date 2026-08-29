Calciomercato Lazio | Juve, out Zhegrova contro il Parma: il motivo
29.08.2026 15:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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In vista della gara contro il Parma, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati. Tra i nomi non figura quello di Edon Zhegrova, fermo per un affaticamento. Insieme a lui mancano anche Yildiz, Thuram e McKennie. L'esterno kosovaro negli ultimi giorni è stato accostato alla Lazio, che potrebbe andare a caccia di un esterno in caso di uscita di Cancellieri (richiesto dal Genoa). Al momento però non ci sono i margini per un suo arrivo nella Capitale.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.