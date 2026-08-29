Lazio, Rovella punta il Genoa: "Non va sottovalutato perché..."
29.08.2026 15:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Si avvicina la gara tra Lazio e Genoa, valida per la seconda giornata di campionato. Nel match program del club biancoceleste, il centrocampista Nicolò Rovella ha rilasciato un'intervista parlando anche della partita dell'Olimpico. Di seguito le sue parole.
"Sicuramente è una squadra molto fastidiosa. Non va sottovalutata perché gioca un calcio molto aggressivo. Non dimentichiamo che ha messo in difficoltà il Napoli, perciò bisogna stare concentrati e attenti a sfruttare le occasioni che ci lasciano".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.