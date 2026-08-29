Lazio - Milan, cambia la data della sfida dell’Olimpico: i dettagli
29.08.2026 20:56 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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È stato reso noto il calendario dell’Europa League del Milan che, di fatto, interessa anche alla Lazio.
La sfida tra biancocelesti e rossoneri era infatti in programma domenica 13 settembre all’Olimpico ma verrà anticipata a sabato 12 visto che il Milan giocherà nella prima giornata di Europa League mercoledì 16 settembre a San Siro contro il Benfica.
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