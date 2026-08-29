Lazio - Milan, cambia la data della sfida dell’Olimpico: i dettagli

29.08.2026 20:56 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio - Milan, cambia la data della sfida dell’Olimpico: i dettagli
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È stato reso noto il calendario dell’Europa League del Milan che, di fatto, interessa anche alla Lazio

La sfida tra biancocelesti e rossoneri era infatti in programma domenica 13 settembre all’Olimpico ma verrà anticipata a sabato 12 visto che il Milan giocherà nella prima giornata di Europa League mercoledì 16 settembre a San Siro contro il Benfica.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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