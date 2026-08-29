"Sono contento che Pinamonti sia arrivato alla Lazio": parla Rovella

Nicolò Rovella parla dei nuovi acquisti. Nel match program di Lazio - Genoa, il centrocampista ha espresso il suo pensiero sugli arrivi di Frattesi e soprattutto Pinamonti, visto che ha già giocato con entrambi. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sono tutti bravissimi ragazzi, con tanti di loro ho già giocato. Con Frattesi anche in Nazionale. A Genova con Pinamonti abbiamo giocato insieme. So che ragazzo è, quello che può dare al nostro gruppo. Sono molto felice che sia arrivato qui alla Lazio".

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03