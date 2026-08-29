Calciomercato Lazio | Belahyane piace in Ligue 1: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Reda Belahyane piace in Francia. Secondo quanto riportato dal giornalista Santi Aouna, il centrocampista marocchino di proprietà della Lazio è nella lista dell'Angers, club di Ligue 1. Belahyane è considerata un'opzione per questi ultimi giorni, ma non è detto che la Lazio voglia liberarsene, soprattutto visto il poco tempo a disposizione prima che si chiuda la finestra estiva di calciomercato. I due club - afferma il giornalista - sono in contatto.

autore Simone Locusta Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.