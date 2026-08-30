Calciomercato Lazio | Sondaggio per Gudmundsson: i dettagli

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CALCIOMERCATO LAZIO - Torna di moda un vecchio nome. Come riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio avrebbe fatto un sondaggio per Albert Gudmundsson della Fiorentina. L’islandese ha altre due proposte sul tavolo, visto che nei giorni scorsi è stato accostato in Italia a Bologna e Atalanta. Rientra nella lista dei possibili obiettivi dei biancocelesti insieme a Zhegrova della Juventus, per cui però non c’è stato alcun contatto diretto. Il numero dieci viola è un vecchio pallino del diesse Fabiani: è da tenere a mente nel caso in cui venga concretizzata un’uscita, su tutte quella di Cancellieri al Genoa (trattativa ancora aperta nonostante il primo 'no' del calciatore).