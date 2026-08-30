Lazzari e Pellegrini senza offerte: la Lazio spera in sorprese last-minute

RASSEGNA STAMPA - Si concentreranno principalmente sulle uscite gli ultimi giorni di mercato in casa Lazio. Il club biancoceleste lavora per far uscire quei giocatori considerati non centrali nei piani di Gattuso, a maggior ragione quelli che il prossimo 30 giugno andranno in scadenza.

Tra questi ci sono Manuel Lazzari e Luca Pellegrini. Per il primo si è esposto lo stesso Gattuso, per il secondo a parlare sono state soprattutto le scelte tecniche e la scelta di togliere Tavares dal mercato. Eppure, riporta l’edizione odierna del Messaggero, la situazione non si sblocca per la Lazio.

Per Lazzari c’è stato qualche interesse concreto, nelle ultime ore da parte di Monza e Cagliari. Per Pellegrini dopo un contatto di inizio estate con il Como il nulla. Pesano troppo gli ingaggi dei due giocatori della Lazio, al momento destinati a rimanere a Formello salvo sorprese delle ultime ore. Quelle che spera di trovare il club biancoceleste per alleggerire il monte ingaggi e incassare qualcosa da giocatori comunque destinati all’addio.