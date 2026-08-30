Calciomercato Lazio | Non solo Bajraktarevic: spunta un altro nome sulla fascia
RASSEGNA STAMPA - Si muove per individuare soluzioni sulle fasce la Lazio, in attesa di scoprire se alla fine riuscirà a cedere Cancellieri. Se dovesse partire l’esterno in scadenza il prossimo 30 giugno sarebbe infatti necessario portare a Formello un nuovo acquisto per Gattuso.
Non solo Esmir Bajraktarevic: oltre al classe 2005 del PSV che piace anche all’Eintracht Francoforte in Germania c’è anche il nome di Mikkel Damsgaard. Lo riporta l’edizione odierna del Messaggero, che specifica anche come l’ex Sampdoria sia principalmente un trequartista in grado però di giocare anche sulla fascia sinistra.
Dovesse arrivare Damsgaard potrebbe spostarsi Noslin sulla destra. Il danese del Brentford è gestito dalla stessa agenzia che cura gli interessi di Isaksen e Provstgaard: i rapporti con la Lazio potrebbero in questo senso aiutare.