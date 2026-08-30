Lazio, Olimpico tabù: un solo successo da aprile in poi
30.08.2026 10:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Devono tornare a sorridere le mura amiche dello stadio Olimpico. La Lazio ospiterà oggi il Genoa nella seconda gara interna ufficiale della stagione dopo quella con il Mantova e cerca tre punti che in casa non sono più così scontati.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, da aprile in poi la Lazio ha vinto solo una gara tra le mura dello stadio Olimpico, pareggiando in due occasioni e perdendo in quattro.
L’unico successo risale al match contro il Pisa, ultima giornata dello scorso campionato. A questo si aggiungono i pareggi con Parma e Udinese e le sconfitte contro Inter (due volte) e Mantova, più quella nel derby giocato però in realtà formalmente in trasferta.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.