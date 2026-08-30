Genoa, i convocati di De Rossi per la Lazio: l’elenco completo
30.08.2026 10:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Sono stati resi noti i convocati di Daniele De Rossi per la gara in programma alle 20:45 allo stadio Olimpico tra Lazio e Genoa. Questo l’elenco completo.
Portieri: Bijlow, Sommariva, Stolz;
Difensori: Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Martin, Vaz, Puczka, Otoa, Sabelli, Mitaj;
Centrocampisti: Norton-Cuffy, Frendrup, Amorim, Ellertsson, Baldanzi, Doucoure, Zulevic, Messias, Sow;
Attaccanti: Vitinha, Colombo, Osmajic.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.