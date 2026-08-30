Trasferta vietata ai tifosi del Genoa: al ritorno divieto per i tifosi della Lazio

RASSEGNA STAMPA - Non ci saranno i tifosi del Genoa questa sera allo stadio Olimpico per la gara contro la Lazio. O, almeno, non quelli provenienti dalla Liguria. Come è noto la trasferta è stata vietata a questi ultimi e quindi anche il settore ospiti sarà praticamente deserto.

Sono attesi infatti circa un centinaio di tifosi del Genoa per la partita contro la Lazio di questa sera all’Olimpico, come riportato dal Messaggero. Che, poi, aggiunge anche importanti dettagli per la gara di ritorno.

Secondo il quotidiano, per lo stesso principio che ha portato a vietare la trasferta nella Capitale ai tifosi del Genoa, sarà vietata anche nella gara di ritorno la trasferta in Liguria ai tifosi della Lazio.