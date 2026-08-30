Lazio, Gattuso conferma la coppia Doekhi - Provstgaard: la situazione in difesa

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso riparte dalla coppia Doekhi - Provstgaard per la partita contro il Genoa. Come riporta il Corriere dello Sport, l'allenatore della Lazio, anche a causa delle poche alternative, riproporrà in difesa gli stessi centrali della trasferta di Bologna.

Se è vero che i biancocelesti ottennero il primo clean sheet della stagione, è altrettanto inevitabile evidenziare alcune delle difficoltà emerse dalla retroguardia, che adesso deve ritrovare maggiore solidità con la fiducia dell'allenatore.

Un'altra occasione garantita a Doekhi e Provstgaard, dunque, in attesa comunque di Sutalo e Romagnoli: il croato si allena in gruppo solo da qualche giorno e non rappresenta ancora un'alternativa valida e pronta per partire dall'inizio, mentre per Alessio si attendono novità sul fronte mercato. Riguardo i terzini, dopo l'infortunio di Marusic sulla fascia destra toccherà a Floriani Mussolini e a sinistra sarà nuovamente confermato Pedraza.