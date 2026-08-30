Lazio, Gattuso sa come battere il Genoa: precedenti a favore per il tecnico
30.08.2026 14:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Sa come far male al Genoa l’attuale allenatore della Lazio. Sorridono infatti i precedenti tra la squadra ligure e Gennaro Gattuso nella sua carriera in panchina.
Da tecnico infatti Gattuso ha incontrato in 6 occasioni il Genoa, portando a casa 5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Tre i confronti alla guida del Milan, altrettanti quelli sulla panchina del Napoli. Proprio con i partenopei, nell’ultimo incrocio del 2021, è arrivato l’unico ko per 2-1 in Liguria.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.