Calciomercato Lazio | Moretto: "Gudmundsson, no al Bologna. Ora..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Si decide il futuro di Albert Gudmundsson. L'islandese è in uscita dalla Fiorentina, può andare via proprio negli ultimi giorni di mercato. Il suo nome è finito in orbita Lazio, impegnata nelle cessioni di Ratkov e Cancellieri. Una volta definite, la società biancoceleste potrebbe fiondarsi sul numero undici viola. Come riportato da Matteo Moretto, sono in programma nuovi contatti tra le parti in giornata per capire la fattibilità dell'operazione. Anche perché la Fiorentina sta cercando delle soluzioni per far partire Gudmundsson, che ha già rifiutato il Bologna.

La Fiorentina sta cercando delle soluzioni in uscita per Albert Guðmundsson.



Il ragazzo ha declinato la possibilità Bologna, adesso c’è la Lazio che ci sta provando. Contatti anche in giornata. https://t.co/tFpqmfm2xf — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 30, 2026