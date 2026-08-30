Calciomercato Lazio | Moretto: "Gudmundsson, no al Bologna. Ora..."

30.08.2026 14:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Moretto: "Gudmundsson, no al Bologna. Ora..."
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Si decide il futuro di Albert Gudmundsson. L'islandese è in uscita dalla Fiorentina, può andare via proprio negli ultimi giorni di mercato. Il suo nome è finito in orbita Lazio, impegnata nelle cessioni di Ratkov e Cancellieri. Una volta definite, la società biancoceleste potrebbe fiondarsi sul numero undici viola. Come riportato da Matteo Moretto, sono in programma nuovi contatti tra le parti in giornata per capire la fattibilità dell'operazione. Anche perché la Fiorentina sta cercando delle soluzioni per far partire Gudmundsson, che ha già rifiutato il Bologna.

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.