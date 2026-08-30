Calciomercato Lazio | Rilancio del Rennes per Dia: ecco l'offerta
AGGIORNAMENTO ORE 16 - Rilancio del Rennes per Boulaye Dia. Forte dell'accordo con il calciatore, il club avrebbe presentato una nuova offerta alla Lazio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la proposta sarebbe di un prestito oneroso di un milione di euro con un obbligo di riscatto fissato a dieci milioni. In questi termini, la chiusura sarebbe vicina.
CALCIOMERCATO LAZIO - Il Rennes non molla Boulaye Dia. Il centravanti senegalese può lasciare la Lazio negli ultimi giorni di mercato. Il club francese spinge per farlo tornare in Ligue 1: come riportato da Gianluca Di Marzio, il calciatore avrebbe già dato l'ok al trasferimento dopo aver trovato l'accordo totale con il suo entourage. Manca però l'accordo tra le due società: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, a Formello chiedono un prestito oneroso e/o la garanzia del riscatto dell'ex Salernitana. In caso contrario, l'affare non può andare in porto. Fino al gong si tratterà per arrivare alla fumata bianca.