Calciomercato Lazio | Gudmundsson si avvicina: i dettagli sulla trattativa
30.08.2026 15:55 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si avvicina ad Albert Gudmundsson. Una pista paertasi nella sera di ieri che da questa mattina si è scaldata ogni ora di più. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, la società biancoceleste sarebbe molto vicina alla definizione dell'accordo con la Fiorentina per il trasferimento dell'esterno islandese. Le parti sono al lavoro per un prestito oneroso da 1 milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 16. Gudmundsson, nome particolarmente gradito alla dirigenza biancoceleste, andrà a rinforzare il reparto offensivo della Lazio pronta a cedere Cancellieri al Genoa per circa 3 milioni di euro.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.