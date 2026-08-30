PRIMAVERA | Lazio, Avram: “Emozione unica, ma ora testa alla prossima”

Al termine della rotonda vittoria della Lazio Primavera contro l’Albinoleffe il calciatore biancoceleste Raul Avram è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club. Di seguito le sue parole.

“Un’emozione unica, una delle più belle della mia vita. Spero di continuare così, dare il massimo per la squadra. I più grandi mi danno una grande mano, giocare su questo campo dà tanta emozione”.

“Siamo stati molto bravi a mantenere la concentrazione, a non disunirci quando abbiamo preso gol e ad aver fatto più gol possibili. La prossima fuori casa sarà molto difficile, dobbiamo mantenere alta la concentrazione e non sbagliare”.