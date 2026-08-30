PRIMAVERA | Punzi: “Lazio, continua così. Serra? Vi svelo come sta”

Al termine del rotondo successo della Lazio Primavera contro l’Albinoleffe il tecnico Francesco Punzi è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club. Queste le sue parole: “Oggi più che mai i complimenti vanno rivolti ai ragazzi. È stata una partita che dal risultato può sembrare semplice, ma non lo era. Sono le prime partite, che nascondono sempre mille insidie. La differenza l’ha fatta l’approccio: i ragazzi sono entrati con una determinazione altissima che ha indirizzato la partita. Eravamo partiti fortissimo col doppio vantaggio, abbiamo preso il 2-1 che poteva cambiare l’inerzia ma il 3-1 l’ha indirizzata”.

“Abbiamo concesso qualcosa, ma per una squadra che fa 6 gol e produce altrettante palle gol fa parte del gioco lasciare qualcosa. Siamo soddisfatti soprattutto dell’atteggiamento, siamo a inizio campionato e essere partiti con due vittorie fa piacere. Ora c’è da continuare a lavorare con questa intensità e questa voglia, credere fermamente nel nostro lavoro anche nei momenti in cui i risultati non saranno questi come insegna il calcio. L’essere propositivi dipende anche dalla qualità dei calciatori a disposizione. Ne abbiamo tanti in fase offensiva di giocatori bravi tecnicamente e nell’attacco dello spazio, viene semplice avere questo atteggiamento”.

“Va migliorato tutti insieme quello difensivo perché sia a Lecce che oggi (ieri, ndr) al di là dell’attaccante in tanti abbiamo concesso qualcosa a difesa schierata e quello va migliorato velocemente. Verranno momenti in cui creeremo meno e le situazioni potranno essere diverse. Il focus deve essere migliorare tutti insieme la fase di non possesso. In questo momento i ragazzi stanno mostrando che nei momenti di difficoltà non si sono mai disuniti, tra il rigore sbagliato e il pareggio subito a Lecce e oggi sul 2-1”.

“Nel secondo tempo abbiamo gestito energie e situazioni fisiche. La gara era indirizzata e abbiamo sostituito Serra che ha preso un colpo, altrimenti l’avremmo tenuto in campo. Ha preso un colpo, ha il segno ma rimane un colpo. Ci sta dando un apporto non solo tecnico, ma di atteggiamento propositivo e positivo nei confronti dei compagni. ora cerchiamo continuità di prestazione e risultati in questo mini campionato prima della sosta. Il Parma è attrezzata, ha perso la finale scudetto ma ha mantenuto la sua ossatura e l’allenatore. Ora ci godiamo la vittoria, da lunedì prepariamo la prossima lavorando di settimana in settimana come fossero tutte finali: così possiamo spingere i ragazzi a migliorarsi sempre. Il risultato poi è consequenziale alla prestazione”.